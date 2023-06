Indien: Aus dem Slum zur Model-Karriere – Maleesha (15) lebt ihren Traum 

Maleesha Kharwa wuchs in bitterer Armut in Mumbai auf. Ein US-Schauspieler entdeckte sie und sah viel Potenzial in ihr. Heute ist sie aufstrebendes Model und Influencerin.

Die 15-jährige Inderin Maleesha Kharwa hat ihr ganzes Leben in einer behelfsmäßigen Hütte in Dharavi verbracht – einem der größten Slums der Welt in der indischen Millionenstadt Mumbai. Mit ihrem Vater, ihrem Onkel und ihrem jüngeren Bruder lebte das Mädchen in bitterer Armut. Heute, nachdem eine zufällige Begegnung ihr Leben komplett auf den Kopf stellte, ist Maleesha das Gesicht einer Luxusmarke für Hautpflegeprodukte und erschien auf den Covers einiger der namhaftesten Modemagazine der Welt.

«Ich wollte schon immer ein Model werden», sagt Maleesha im Interview mit «The National». Schon mit fünf Jahren habe sie davon geträumt. Heute hat Maleesha fast 330.000 Follower auf Instagram und erhält immer mehr Aufträge. «Ich bin sehr glücklich. Ich träume davon, eines Tages ein Supermodel zu werden», so das Mädchen.

Im Jahr 2020 lernte sie zufällig den Schauspieler und Tänzer Robert Hoffman (bekannt etwa aus «Step Up 2: The Streets» und «Grey's Anatomy») kennen – und sie sagt, er habe ihr Leben verändert. Hoffman war gerade in Mumbai, um ein Musikvideo zu drehen, als er Maleesha dank eines Bekannten traf. Der Schauspieler war begeistert vom strahlenden Mädchen. Er richtete eine Crowdfunding-Seite ein, um Maleesha eine Ausbildung zu ermöglichen und ihren Traum, Model zu werden, zu verwirklichen.

Zusammen nahmen die beiden ein Video auf und posteten es auf Social Media. Schon bald erhielt Maleesha erste Aufmerksamkeit und landete einen Model-Auftrag für ein indisches Magazin. Dank ihrer startenden Karriere konnte das Mädchen ihr Leben und das ihrer Familie mittlerweile komplett verändern. Maleesha hat eine Einzimmerwohnung in einem Mietshaus in der Stadt gekauft. «Früher hatten wir keinen Strom, wir mussten weit gehen, um Wasser zu holen, aber jetzt haben wir einen Stromanschluss, einen Deckenventilator und Leitungswasser», so Maleesha gegenüber «The National».

Dabei startet sie erst so richtig durch. Mehreren Medienberichten zufolge hat Maleesha bereits zwei Hollywood-Projekte an Land gezogen. Für eine Kampagne von Forest Essentials, einer indischen Hautpflegemarke, wurde sie als Gesicht gewählt. Ein Video auf Instagram zeigt, wie Maleesha es kaum fassen kann, ihr eigenes Gesicht im Laden mit den Luxus-Produkten zu sehen. Es erhielt auf Instagram über 570.000 Likes und wurde fünf Millionen Mal angeschaut.

Maleeshas Geschichte ist derweil nicht nur aufgrund ihrer bescheidenen Herkunft bemerkenswert, sondern auch, weil sie ein Gegenbeispiel dafür ist, dass in Indien vor allem hellhäutige Mädchen als schön gelten. Das Land ist besessen von heller Haut, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung dunkelhäutig ist – womöglich ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Die Schönheit einer Frau wird oft an ihrem Hautton gemessen. Maleeshas erklärtes Ziel ist es, junge Mädchen wie sie dazu zu ermutigen, ihre natürliche Schönheit zu akzeptieren.

