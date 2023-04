Personalabteilungen: Aus diesen 10 Gründen ist das HR so verhasst

Das Wort HR, Human Resources , erweckt bei vielen Angestellten mulmige Gefühle; kaum eine andere firmeninterne Abteilung ist gleichermassen unbeliebt. Genau die Abteilung, die eigentlich das Wort «Human» in seinem Namen trägt und für die Angestellten da sein soll, wird also eher als Störenfried betrachtet.

10 Gründe, warum alle HR hassen

Viele dieser Punkte gründen in der Art der menschlichen Natur, die Welt in zwei Gruppen aufzuteilen: Wir und sie, also Arbeitnehmende und HR. Personaler werden daher oft als Feind betrachtet. Dies muss jedoch nicht zwingend so bleiben. Liz Ryan ruft in ihrem «Forbes»-Beitrag Personalverantwortliche und Angestellte dazu auf, gemeinsam über ihre Probleme zu sprechen und die menschliche Seite eines jeden, mit dem Sie arbeiten, zu würdigen.