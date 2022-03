Wahrzeichen verändert : Aus «Hollywood» wird «Hollyweed»

In der Silvesternacht haben ein paar Spaßvögel das Wahrzeichen von Los Angeles verändert. Damit könnten sie sich strafbar gemacht haben.

Unbekannte haben sich einen Scherz mit dem weltberühmten «Hollywood»-Schriftzug in den Hügeln hoch über Los Angeles erlaubt. In der Silvesternacht überspannten sie die beiden «O»s mit bedruckten Planen und ließen so das Wort «Hollyweed» über der Stadt erscheinen. «Weed» ist in den USA ein salopper Begriff für Marijuana.