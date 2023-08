Aus Luxemburg angereist: Trierer Polizei vollstreckt Haftbefehl an Gewalttäter

Die Bundespolizei meldet die Festnahme eines Luxemburgers am gestrigen Nachmittag in der Stadt Trier. Der 24-Jährige war 2020 wegen Unterschlagung vom Amtsgericht Saarlouis zu einer Geldstrafe von 5900 Euro verurteilt worden. Diese habe er nicht zahlen können und stattdessen wurde eine 98-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Trier angewiesen, die er nun antritt.

Später am Abend soll laut Polizei ebenfalls in Trier dann ein Mann portugiesischer Staatsangehörigkeit festgenommen worden sein. Dieser war aus Luxemburg nach Trier gereist und wurde wegen eines Gewaltdelikts per Haftbefehl des Amtsgerichts Remscheids gesucht. Zudem lägen zwei Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche gegen den 20-Jährigen vor. Weil es ihm nicht möglich war, die Geldbuße in Höhe von 600 Euro zu entrichten, sitzt der Mann nun für eine Woche in Dauerarrest in der Jugendarrestanstalt Lebach.