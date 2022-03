Ariana Grande : «Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid»

Während der Zugabe ihres Konzertes hat eine Explosion 22 Menschen getötet. Popstar Ariana Grande, die selbst unverletzt blieb, ist erschüttert.

US-Popstar Ariana Grande hat sich nach dem mutmaßlichen Anschlag nach ihrem Konzert in der englischen Stadt Manchester erschüttert gezeigt. «Aus tiefstem Herzen, ich bin so so traurig. Ich habe keine Worte», schrieb die Sängerin am Dienstag beim Kurzbotschaftendienst Twitter.