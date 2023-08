Grenze zu Deutschland: Ein Überblick zu Tunnel- und Brückensperrungen für Pendler

LUXEMBURG/GROSSREGION – Mit Ende der Bauferien in Luxemburg kommen Baustellenarbeiten in der Großregion in und um Deutschland wieder etwas schneller voran. Wir fassen zusammen, was aktuell auf Grenzpendler wartet.

Die Bauarbeiten zwischen der Anschlussstelle Trier und der Sauertalbrücke werden voraussichtlich bis 2029 dauern. Autobahn GmbH

Die Ferien in der Großregion sind vorbei oder neigen sich dem Ende zu. Pendeln wird somit wieder zum alltäglichen Graus vor dem eigentlichen Arbeitstag. Auch die Bauarbeiter sind wieder im Einsatz und an den Baustellen – vor allem an Brücken – in und um Luxemburg hat sich einiges getan. Ein Überblick für Reisende aus und nach Deutschland.

Tunnel Markusberg

Durch Wartungsarbeiten ist der Tunnel Markusberg auf der A13 in Richtung Schengen noch bis Donnerstag, den 31. August, 3 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wird durch die andere Seite des Tunnels geleitet. Infolgedessen gilt derzeit eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Stundenkilometern. Also Achtung vor dem Streckenradar mit seinem «Blitz-Rekord».

A64

Die vorbereitenden Arbeiten zwischen der Sauertalbrücke und dem Parkplatz Markusberg auf der A64 sind seit Montag, dem 21. August, abgeschlossen. Die flexible Verkehrsführung für die rund 32.000 täglichen Fahrzeuge hat begonnen:

Von Mitternacht bis 12 Uhr mittags sind zwei Spuren in Richtung Luxemburg offen.

Ab Mittag bis 24 Uhr dann in Richtung Trier.

In Gegenrichtung bleibt es jeweils bei einer Fahrspur.

Die komplette Erneuerung aller Fahrspuren der A64 auf den elf Kilometern zwischen der Anschlussstelle Trier und der Sauertalbrücke wird voraussichtlich bis 2029 dauern.

Rue Kahlenberg Grevenmacher

«Wegen dringenden Kanalarbeiten ist die Rue Kahlenberg in Richtung Potaschberg ab Montag, den 4. September, 9 Uhr bis voraussichtlich Freitag, den 8. September um 16 Uhr gesperrt», teilt die Grevenmacher Gemeinde in einem Presseschreiben mit. Eine ausgeschilderte Umleitung führe über die N1 in Richtung Mertert zur Autobahn. Die Fahrspur in Richtung Grevenmacher bleibe offen.

Kanalarbeiten sorgen in Grevenmacher für eine Straßensperrung. Ville de Grevenmacher

Grenzbrücke Wormeldingen

Seit dem 21. August gilt auf der Grenzbrücke zwischen Wormeldingen und Wincheringen wieder die Einbahnstraßenregelung. Morgens von 6 bis 10 Uhr in Richtung Luxemburg, den Rest des Tages Richtung Deutschland. Wegen Arbeiten am Fahrbahnbelag muss die Brücke jedoch von Freitag, 8. September, 18 Uhr, bis Sonntag, 10. September, 14 Uhr, komplett gesperrt werden.

Grenzbrücke Grevenmacher