Dumm gelaufen : Aus Versehen Großeinsatz ausgelöst

LUXEMBURG - Ein Dutzend schwer bewaffnete Polizisten sind am Donnerstag bei einer Sicherheits-Firma an der Cloche d'Or angerückt. Vorgefallen war eigentlich nichts.

Mit mehreren Autos und Maschinenpistolen bewaffnet sind am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Dutzend Polizisten an der Cloche d’Or ausgerückt. Der Alarm war an einer Sicherheitsfirma ausgelöst worden. Doch passiert war eigentlich – nichts. Ein Mitarbeiter hatte aus Versehen das Sicherheitssystem falsch programmiert.