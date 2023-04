Offshore-Windkraftanlagen : Ausbau der Windenergie – Xavier Bettel reist zum Nordsee-Gipfel nach Belgien

Der Premierminister wird am kommenden Montag zusammen mit Energieminister Claude Turmes am Nordsee-Gipfel in Ostende teilnehmen, der den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen soll.