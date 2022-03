Saarland : Ausbauziele für schnelles Internet vereinbart

SAARBRÜCKEN – Schnelles mobiles Internet und mehr Glasfaser: Landesregierung, Kommunen und Telekommunikationsunternehmen haben ihre Ziele gesteckt.

Drei Viertel aller Haushalte im Saarland wollen die Unternehmen in den kommenden Jahren an das Glasfasernetz anschließen.

Das Saarland soll in den kommenden Jahren flächendeckend mit schnellem Internet über Mobilfunknetze und Breitbandanschlüssen versorgt werden. Dazu vereinbarten Landesregierung, Kommunen und Telekommunikationsunternehmen in einer Absichtserklärung Ziele für den Ausbau. Wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte, sieht die sogenannte Gigabitstrategie unter anderem vor, dass bis Ende 2025 der besonders leistungsfähige Mobilfunkstandard 5G in weiten Teilen des Landes verfügbar sein soll.