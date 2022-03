In Haifa : Auschwitz-Überlebender stirbt mit 113 Jahren

Der älteste Mann der Welt ist tot: Israel Kristal überlebte zwei Weltkriege und auch die Nazi-Folter im berüchtigten Konzentrationslager Auschwitz.

Kristal wurde am 15. September 1903 als Kind einer jüdisch-orthodoxen Familie in dem Örtchen arnów in Polen geboren. Schon als junger Junge lernte er die Gräuel des Krieges kennen. Während des Ersten Weltkrieg verdiente er sich als Gehilfe eines Alkohol-Schmugglers.

«Als er zwölf Jahre alt war, musste er jede Nacht mit schwerem Gepäck kilometerweit barfuß durch den Schnee laufen und schmuggelte so Alkohol zwischen den Fronten», so einer seiner Enkel, Oren Kristal.

... und überlebte das KZ Auschwitz im Zweiten

«Er hat viel erreicht. Jedes Jahr seines Lebens tat er so viel, wie andere Menschen in wie mehreren Jahre», so Oren Kristal gegenüber der Associated Press.