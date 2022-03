Differdingen : Auseinandersetzung zwischen Gruppe und Polizei

DIFFERDINGEN – Die Polizei wurde am Montag zu einer Versammlung in der Rue Michel-Rodange gerufen. Der Ton der Gruppe wurde nach Eintreffen der Polizei rauer.

Die Police Grand-Ducale war am Montag gegen 16 Uhr in der Differdinger Rue Michel-Rodange in der Nähe des Gerlache-Parks mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gegenüber L'essentiel teilte die Polizei mit, dass ihr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet worden war. Unseren Informationen zufolge soll ein Zeuge die Beamten auf eine große Versammlung und Drogenhandel hingewiesen haben.