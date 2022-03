Tennessee USA - Ausgebrochenes Kamel tritt zwei Männer in Streichelzoo zu Tode

1 / 4 Ein Kamel ist aus dem Shirley Farms Streichelzoo ausgebrochen und hat zwei Männer angegriffen. Screenshot/wbbj.tv Dabei kam der 42-jährige Bobby Matheny … Johnson-Williams Funeral Home … und Tommy Gunn (67) ums Leben. Facebook/Londa Everitt

Am Donnerstag kam es in einem Streichelzoo in Obion im US-Staat Tennessee zu einem tödlichen Zwischenfall mit einem Kamel und zwei Männern. Das Obion County Sheriff's Office erhielt gegen 16.45 Uhr einen Anruf über ein freilaufendes Kamel, das Menschen in der Nähe des Shirley Farms Streichelzoos angreifen würde.

Kamel verunmöglichte Rettungsaktion

Als die Polizei und Rettungskräfte auf dem Streichelzoo eintrafen, fanden sie die beiden Männer bewusstlos am Boden liegen. Das «wildgewordene» Kamel lief in der Nähe immer noch frei herum. Die Sanitäter versuchten, die beiden Opfer medizinisch zu versorgen und an einen sicheren Ort zu bringen.

Doch das Kamel griff ein Fahrzeug der Polizei an und bewegte sich dann auf die Beamten zu. In dieser Situation sahen die Polizisten keine andere Möglichkeit, als das Kamel zu erschießen, schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Unterdessen waren die beiden Männer Bobby Matheny (42) und Tommy Gunn (67) ihren Verletzungen erlegen und wurden noch vor Ort für tot erklärt.

Einfangaktion missglückt