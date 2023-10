Ausgeflogen: 17 Luxemburger aus Israel in Sicherheit gebracht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind 17 luxemburgische Staatsangehörige und Einwohner aus Tel Aviv ins Großherzogtum zurückgeholt worden. Dies teilt das Außenministerium am Freitagmorgen mit.

«Das Flugzeug startete am Donnerstagabend mit dem Ziel Eindhoven, wo das Team der luxemburgischen Botschaft in den Niederlanden die Staatsangehörigen und Einwohner gegen zwei Uhr morgens in Empfang nehmen konnte», heißt es weiter. Die Passagiere seien dann mit Bussen nach Luxemburg gebracht worden. Insgesamt gibt das Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten die Zahl der Personen, die Israel seit Beginn der Gewalt verlassen konnten, mit 52 an.