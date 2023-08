Auslieferungen gefährdet: Boeing findet neue Mängel bei 737-MAX-Jets

So richtig rund will es bei der 737 MAX einfach nicht laufen: Weitere Produktionsfehler drohen die Auslieferungspläne dieses Jahr in Gefahr zu bringen. Bis 2027 hat auch Luxair mehrere neue Exemplare des Modells bestellt.

Luxair betreibt seit Kurzem zwei geleaste MAX 8 Boeings. Luxair

Der US-Flugzeugbauer Boeing muss sich bei seinem meistgefragten Modell 737 MAX mit weiteren Produktionsfehlern herumschlagen. So soll Boeings größter Zulieferer Spirit Aerosystems unsachgemäß Löcher in ein Bauteil gebohrt haben, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig ist. «Bei Werksinspektionen haben wir im hinteren Druckschott bestimmter 737-Flugzeuge Befestigungslöcher festgestellt, die nicht unseren Spezifikationen entsprachen», teilte Boeing am gestrigen Mittwochabend per E-Mail mit.

Aus Sicht der US-Luftfahrtbehörde FAA stellt das neue Problem an den Maschinen kein Sicherheitsrisiko dar. Das hintere Druckschott befindet sich am Ende des Flugzeugrumpfs und schließt den Kabinenraum nach hinten ab. Für Passagiere ist es nicht zu sehen, da sich davor in der Regel die Bordküche und die Toiletten befinden.

Nun könnten Boeings Auslieferungspläne für den Mittelstreckenjet erneut in Gefahr geraten. Schon im April hatte Boeing wegen Fertigungsmängeln bei Spirit die Auslieferung der 737-Reihe zeitweise aussetzen müssen. Der Hersteller prüft, ob er sein bisheriges Ziel noch erreichen kann, in diesem Jahr 400 bis 450 Maschinen der Reihe an seine Kunden zu übergeben.

Luxair hat mehrere MAX-Maschinen bestellt

Auch wenn die 737 Max der Verkaufsschlager von Boeing ist, ist das Modell den meisten wohl eher als «Krisenflieger» ein Begriff. 2018 und 2019 waren wegen technischer Mängel zwei Maschinen des Modells abgestürzt, insgesamt 346 Menschen starben. Bis zur Problembeseitigung waren zwischenzeitlich weltweit alle Maschinen des Modells gegroundet, der Konzern schrieb vier Jahre in Folge rote Zahlen.

Auch Luxair hat mehrere Exemplare der 737-MAX-Familie geordert, ingesamt acht: Vier neue 737-8-Boeings, bzw. MAX 8, sollen bis 2027 geliefert werden. Seit diesem Sommer fliegen bereits zwei ältere Leasing-Maschinen dieses Typs übergangsweise für die luxemburgische Fluggesellschaft. Außerdem sind vier 737-7-Jets (MAX 7) bestellt, dieser Flugzeugtyp ist aber noch nicht zertifiziert. Der Hersteller geht nach eigenen Angaben davon aus, die Genehmigung bis Ende des Jahres zu erhalten.