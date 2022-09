Rheinland-Pfalz/Kusel : Aussage von Mitangeklagtem in Prozess um Polizistenmorde verschoben

Der Mordprozess um tödliche Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel in der Pfalz wird am heutigen Montag (11.00 Uhr) vor dem Landgericht fortgesetzt. Die erwartete Aussage von Florian V. wurde kurzfristig verschoben. Der psychiatrische Gutachter sei an Corona erkrankt, sagte der Vorsitzende Richter Raphael Mall in der Verhandlung. Der Mitangeklagte Florian V. antwortete daraufhin lediglich auf Fragen Malls zu seinem Leben und Werdegang.