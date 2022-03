Unruhiges Thailand : Ausschreitungen bei Demo von Regierungsgegnern

Mehr als 10'000 Menschen demonstrierten am Freitag in Bangkok für einen schnellen Austausch der Regierung. Fünf menschen wurden bei Auseinandersetzungen mit der Polizei verletzt.

Auch nach der Absetzung der thailändischen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist es in Bangkok bei einer Demonstration von Regierungsgegnern zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei schoss am Freitag mit Wasserwerfern und Tränengas auf Hunderte Protestler, die auf das Gelände eines Regierungsgebäudes gelangen wollten. Dabei wurden fünf Menschen verletzt. Insgesamt zogen mehr als 10'000 Menschen durch die Straßen und forderten Verfassungsgericht, Senat und Wahlkommission auf, in drei Tagen die Regierung zu ersetzen. Am Samstag wollen die Unterstützer von Yingluck eine Kundgebung abhalten.