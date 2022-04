Malmö : Ausschreitungen in Schweden – Randalierer zünden Bus an

Nach der Genehmigung rechter Kundgebungen durch die Polizei ist es in der Nacht zum Sonntag in Schweden erneut zu Krawallen gekommen.

Bereitschaftspolizisten in Malmö beobachten einen brennenden Stadtbus, nachdem Randalierer ihn angezündet hatten.

In Malmö stand ein Bus in Flammen, nachdem Unbekannte ein brennendes Objekt auf das Fahrzeug geworfen hatten, wie der Sender SVT berichtete. Die Fahrgäste konnten den Bus noch rechtzeitig verlassen. Auch andere Fahrzeuge und mehrere Mülltonnen wurden in Brand gesetzt. Auf die Polizei flogen Steine und Molotowcocktails.