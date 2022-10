Von Kunst bis Rave: Außen dunkel, innen hell – die «Museumsnacht» im Mudam

LUXEMBURG – Was die «Nuit des Musées» in diesem Jahr zu bieten hat, erzählt Sandra Biwer vom Museum für zeitgenössische Kunst.

1 / 3 Sandra Biwer, Kunstvermittlerin im Museum für zeitgenössische Kunst erzählt uns über ihre Arbeit und die diesjährige «Nuit des Musées». Vincent Lescaut/L'essentiel Kleine Vorschau auf den Workshop «Blue Print» bei der diesjährigen Museumsnacht. mudam In diesem Raum verbringt sie viel Zeit um die vereinzelten Workshops abzuhalten. Vincent Lescaut/L'essentiel

Sandra Biwer ist Kunstvermittlerin im Museum für zeitgenössische Kunst. Ihr Ziel, wenn sie die Museumsbesucher und -besucherinnen durch die großen, hellen Säle führt, ist, dass diese sich in die kunstschaffende Person hineinversetzen können, wie sie erzählt. «Was ist das für ein Mensch, wie überlegt er? Ich möchte weiter denken als das eigentliche Werk», erklärt Sandra. In ihren offenen Rundgängen will sie Raum für viele Fragen der Besucher stellen.

So auch in der 21. Museumsnacht: Der diesjährige Workshop, mit dem Titel «Blue Print», soll dem Publikum die analogen Printtechniken der Künstlerin Tacita Dean ganz nahe bringen. Dafür wurden eine Reihe Stempel produziert, die die Formen des Museums repräsentieren. Stempel für Stempel soll so ein großes, kollektives Kunstwerk entstehen, bei dem die ganze Familie mitmachen darf und sich auf dem Werk im Museum verewigen kann.

«Ein magischer Moment»

Fokus der diesjährigen Museumsnacht liegt auf dem beeindruckenden Gebäude und dessen Architektur. Alle Säle des Museums sind zugänglich und laden dazu ein, alle Ecken und Kanten zu entdecken. Nicht verpassen solle man die Performances: «Ein Moment, den man nicht noch einmal erleben kann», verspricht Sandra. Des Weiteren endet die Nacht zum zweiten Mal in der Geschichte nicht um 1 Uhr, denn wer noch nicht müde ist, den erwartet eine queere Rave-Afterparty.

Was für Sandra den Unterschied vom Tag zur Nacht im Museum ausmacht? «Es gibt da einen ganz magischen Moment, wenn das Museum schließt und man nach Hause geht». Nach einem ganzen Tag Trubel sei es plötzlich dunkel und still. Ein Moment, den die Besucher dieses Wochenende in den städtischen Museen auch erleben können.