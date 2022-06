EU-Beitrittskandidatenstatus : Außenminister beraten in Luxemburg über Ukraine-Unterstützung

LUXEMBURG – Am Montagmorgen beraten die EU-Außenminister über die weitere Unterstützung der Ukraine. Erwartet werden Stellungnahmen zum Kommissionsvorschlag, der Ukraine den Beitrittskandidaten-Status zu verleihen.

Die Außenminister der Europäischen Union beraten am Montag in Luxemburg über weitere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg (ab 09.00 Uhr). Erwartet werden Stellungnahmen zu dem Vorschlag der EU-Kommission, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Die Entscheidung dürfte dann auf dem EU-Gipfel fallen. Dazu kommen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel zusammen.