Außenminister: Jean Asselborn verlässt die europäische Bühne

Trotz aller Krisen und Kriege: «Europa ist immer noch da!» Mit diesen Worten verabschiedet sich Außenminister Jean Asselborn von der europäischen Bühne. Der 74-Jährige nahm am Montag letztmals an einem EU-Treffen in Brüssel teil, am Freitag soll im Großherzogtum sein Nachfolger vereidigt werden. Die EU verliert mit Asselborn nicht nur ihren dienstältesten Außenminister, sondern auch einen, der oftmals Klartext sprach.