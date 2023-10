Außenministertreffen: EU ist laut Asselborn kein «Player» im Nahostkonflikt

Die EU wird nach Einschätzung des scheidenden Außenministers Jean Asselborn (LSAP) keine bedeutende Rolle bei Vermittlungsbemühungen um eine Deeskalation im Nahost-Konflikt spielen. Er erlebe seit 20 Jahren, dass die USA sowohl für die Israelis als auch für die Palästinenser der einzige relevante Ansprechpartner seien, sagte der dienstälteste Außenminister in der EU am Montag am Rande von Beratungen mit Amtskollegen in Luxemburg. In dieser Beziehung müsse man realistisch sein.