Tennis: Außergewöhnliche Baby-Serie bei den Tennis-Stars am Australian Open

Der erste Aufschlag im Hauptfeld des Australian Open erfolgt am kommenden Montag. Wer gewinnt, das wird man Ende Januar wissen. Aber nicht nur die Champions-Frage ist interessant. So fragen sich auch viele Fans auf Social Media: Wer wird in diesem Jahr Tennis-Mama oder Tennis-Papa?

Dieser Punkt ist berechtigt. Denn es gibt anscheinend einen Zusammenhang zwischen dem Turnier in Australien und dem Elternwerden, der viele Anhängerinnen und Anhänger auf Social Media verblüfft. So wurden gleich mehrere Tennis-Stars rund neun Monate nach dem Triumph oder nach dem Australian Open generell Eltern.

Osaka, Barty und Co. sind schwanger

So scheint der Melbourne-Sieg die Frauen früher oder später dazu animiert zu haben, schwanger zu werden. Angelique Kerber gewann 2016 und freut sich derzeit auf ein baldiges Kind. Caroline Wozniacki (Triumph 2018) erwartet ihr zweites Kind, Naomi Osaka siegte 2019 und 2021 und gab am Mittwochabend die freudigen Mama-News bekannt, Ashleigh Barty (Triumph 2022) wenige Tage zuvor. Serena Williams gewann 2017 gar das Australian Open, als sie bereits schwanger war.

Lediglich die Siegerin von 2020, Sofia Kenin, ist bisher noch nicht schwanger. Doch trotz dieser Ausnahmen: Die Häufung erstaunt viele Tennis-Fans in den sozialen Medien. Sie spekulieren auch, wer als Nächstes Mama werden und in Melbourne reüssieren könnte.

«Sex führt zu mehr Entspannung»

«Schaut man ihn als Leistungssport an, also möglichst hart, lang und heftig, kann einen das unter Druck setzen und kontraproduktiv in Verbindung mit Leistungssport sein», so Schiftan. Stelle man beim Sex die Lust in den Vordergrund, harmoniere es aber super mit Sport. «Sex kann dann zu mehr Entspannung, Ausgeglichenheit und Fokus führen.»