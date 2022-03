Interne Kritik : Ausspäh-Praktiken waren in der NSA umstritten

Dass die NSA fast jeden Amerikaner abhört, störte nicht nur Edward Snowden: Andere NSA-Mitarbeiter kritisierten dieses Vorgehen schon vor ihm.

Schon Jahre vor den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden haben Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes NSA Zweifel an den Ausspähpraktiken ihrer Behörde geäußert. Ein hochrangiger NSA-Angestellter hat bereits 2009 seine Sorge wegen der Praxis zum Ausdruck gebracht, dass in den USA massenhaft Aufnahmen von Telefongesprächen gesammelt wurden, wie frühere und weiterhin aktive Mitarbeiter der Spionagestelle der Nachrichtenagentur AP berichteten.

Dieser Meinung hätten sich andere Bedienstete in der Behörde angeschlossen, was dafür gesorgt hätte, dass die Obama-Regierung einen Stopp der Aufnahmen erwägt habe. Dieser Plan sei jedoch letztlich verworfen worden, sagten die Geheimdienstler. Diese geheime interne Debatte war bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt.