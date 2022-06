USA, Mexiko und Kanada : Austragungsorte für Fußball-WM 2026 benannt

Auch im berühmten Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wird gespielt.

Gut fünf Monate vor dem Start der Fußball-WM in Katar stehen die Austragungsorte für die danach folgende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko fest. Das Turnier 2026 wird das erste mit 48 Teilnehmern. Der Weltverband Fifa berücksichtigte bei der live im US-Fernsehen übertragenen Vergabe am Donnerstag (Ortszeit) auch das erst vor zwei Jahren eröffnete SoFi Stadium südlich von Los Angeles, obwohl das Spielfeld des etwa fünf Milliarden US-Dollar teuren Stadions zu schmal ist und extra umgebaut werden muss, um den Regularien zu entsprechen.