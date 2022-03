Ab 21. Februar : Australien öffnet Grenzen für Touristen

Doppelt Geimpfte sind in Australien bald wieder willkommen. Das Land hatte im März 2020 seine Grenzen für Ausländer geschlossen.

Australien will am 21. Februar seine Grenzen wieder für gegen das Coronavirus geimpfte Touristen öffnen. «Wenn Sie doppelt geimpft sind, freuen wir uns darauf, Sie wieder in Australien begrüßen zu dürfen», sagte Premierminister Scott Morrison am Montag in Richtung der Urlauber. Australien hatte im März 2020 seine Grenzen für Ausländer und sogar die meisten Staatsbürger im Ausland geschlossen.