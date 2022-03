«Heiliger Berg» : Australiens Uluru wird vor Kletterverbot überrannt

An Australiens «Heiligem Berg» ist in diesen Tagen die Hölle los. Nach fast 150 Jahren darf der Uluru bald nicht mehr bestiegen werden.

Die T-Shirts sind schon alle weg. Bis vor einer Weile konnte man sich an Australiens bekanntestem Felsblock, mitten in der roten Wüste gelegen, noch Souvenirs kaufen mit dem Aufdruck: «I climbed the Uluru» («Ich bin den Uluru hochgeklettert»). Vor ein paar Jahren hieß es sogar noch: «I climbed the Ayers Rock» – die bis dahin übliche englische Bezeichnung.

Noch allerdings darf man hinauf. Es ist, wenn es dauerhaft bei dem Verbot bleiben sollte, die letzte Chance. So ist am Uluru in diesen Tagen so viel los wie wahrscheinlich nie zuvor in seiner Existenz. Alles in allem werden dieses Jahr mehr als 400.000 Besucher erwartet. Für einen Ort mitten in der Wildnis ist die Zahl enorm.