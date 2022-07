K2 : Australier und Kanadier sterben am «gefährlichsten Berg der Welt»

Sie wollten den zweithöchsten Berg der Welt besteigen – und zahlten dafür mit ihrem Leben. In Pakistan hat ein Rettungsteam die Leichen eines kanadischen und eines australischen Bergsteigers auf dem K2 geborgen.

Auch der Kanadier Richard Cartier starb am Berg.

Beim Abstieg vom K2, dem zweithöchsten Berg der Erde, ist ein australischer Bergsteiger tödlich verunglückt. Das australische Außenministerium bestätigte am Donnerstag den Todesfall. Der stellvertretende Vorsitzende des pakistanischen Alpenclubs, Karrar Haidri, teilte zudem mit, die Leiche des kanadischen Begleiters des Australiers sei von Suchteams gesichtet worden. Von der Kanadischen Botschaft in Islamabad und pakistanischen Behörden gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Ein weiterer Bergsteiger, der Brite Gordon Henderson, gilt seit seinem Aufstieg am 19. Juli auf den 8051 Meter hohen Broad Peak als vermisst.