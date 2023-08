Sexueller Missbrauch: Australier wegen sexueller Gewalt gegen 91 Mädchen angeklagt

Einem ehemaligen Erzieher werden in Australien 1623 Fälle von sexuellem Missbrauch gegen 91 junge Mädchen vorgeworfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Verbrechensserie von 2007 bis 2022. Zu den 1623 Anklagepunkten zählen demnach unter anderem 136 Fälle von Vergewaltigung und 613 Fälle von Herstellung von Kinderpornografie. Auch werde der Mann in 110 Fällen des Geschlechtsverkehrs mit einem Kind unter zehn Jahren beschuldigt – in einigen australischen Jurisdiktionen wird dieser Anklagepunkt anstelle von Vergewaltigung genutzt.