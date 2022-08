Sydney : Australischer Bundesstaat bringt Hakenkreuz-Verbot auf den Weg

Im Juni hatte bereits der zweitbevölkerungsreichste australische Bundesstaat, Victoria, die Zurschaustellung von nationalsozialistischen Symbolen verboten. Nun will New South Wales, der bevölkerungsreichste Bundesstaat Australiens, nachziehen.

Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat New South Wales hat einen großen Schritt in Richtung eines Verbots von Nazi-Symbolen unternommen. Am Dienstag (Ortszeit) stimmte das Unterhaus des Parlaments einem Gesetzesvorschlag zu, der die Zurschaustellung von Symbolen wie dem Hakenkreuz verbieten würde. Die Vorlage muss noch durch das Oberhaus von New South Wales bestätigt werden, um Gesetzesrang zu erlangen.

Als erster australischer Bundesstaat hatte im Juni Victoria die Zurschaustellung von Nazi-Hakenkreuzen gesetzlich verboten. Victoria ist der zweitbevölkerungsreichste Bundesstaat des Landes. Auch Queensland und Tasmanien haben ähnliche Gesetze in Aussicht gestellt. Sollte es dazu kommen, wäre in der Hälfte der acht australischen Bundesstaaten und Territorien und für den Großteil der Bevölkerung das Zeigen von Nazi-Symbolen verboten.

Der Generalstaatsanwalt von New South Wales, Mark Speakman, erklärte im Parlament am Dienstag, das Hakenkreuz der Nationalsozialisten füge Menschen Schaden zu und belaste sie, einschließlich Menschen jüdischen Glaubens. Im Jahr 2020 wurden der Polizei in dem Bundesstaat 31 Fälle gemeldet, in denen Nazi-Flaggen zur Schau gestellt wurden, in einem der Fälle etwa von einem Haus nahe einer Synagoge in Sydney aus.