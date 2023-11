Austria statt Australia: Schalter für verirrte Reisende – was ist an diesem Video dran?

Ein Video geht seit Tagen auf Tiktok und Instagram viral – und dessen Verbreitung ist kaum aufzuhalten. Der Text im Reel behauptet: «Wenn du einen schlechten Tag hast, denk daran, dass der Flughafen in Salzburg extra einen Schalter für Leute hat, die statt nach Australien (Australia) aus Versehen nach Österreich (Austria) geflogen sind.» Klingt lustig – doch der Inhalt des Posts stimmt nicht. Was steckt dahinter?

Offenbar inspirierten sich die Ersteller des Contents an einem alten Werbeplakat, das in der Vergangenheit am Flughafen Salzburg hängte. Darauf stand in englischer Sprache: «Sorry, das ist Österreich, nicht Australien! Brauchen Sie Hilfe? Drücken Sie auf den Knopf.»