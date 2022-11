Europäischer Filmpreis : Auszeichnungen für «Im Westen nichts Neues»

Der internationale Titel des Films lautet «All Quiet on the Western Front».

Bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises sollen zwei Auszeichnungen auch an das Team von «Im Westen nichts Neues» gehen. Nach Meinung einer Jury überzeugt die Literaturverfilmung sowohl bei visuellen Effekten als auch beim Maskenbild. Das gab die Europäische Filmakademie in Berlin am Mittwoch bekannt. Der Filmpreis soll am 10. Dezember im isländischen Reykjavík verliehen werden.