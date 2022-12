Luxemburg : Auto erfasst Fußgänger vorm Hauptbahnhof

LUXEMBURG – Chaos am Luxemburger Hauptbahnhof: Um 13 Uhr hat ein Auto einen Fußgänger angefahren. Der Mann habe leichte Verletzung davongetragen. Rettungskräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz.

Aktuelle Fotos eines Leser-Reporters am Bahnhof in der Landeshauptstadt zeigen etliche Rettungskräfte im Einsatz und blockierte Straßen. Grund hierfür sei ein Unfall, erklärt die Police Grand-Ducale auf L'essentiel-Anfrage . Demnach hat ein Auto einen Passanten, der gerade die Straße überqueren wollte, angefahren. Nach Angaben der großherzoglichen Beamten musste der Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.