Unfall in der Hauptstadt: Kind wird in Luxemburg von Auto erfasst und schwer am Kopf verletzt

In Luxemburg ereigneten sich am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle. (Symbolbild)

Auf der Route de Longwy hat sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in Luxemburg-Merl ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer, der in Richtung Bartringen unterwegs war, erfasste ein Kind, welches an einem Lebensmittelgeschäft über die Straße lief, so die Luxemburgische Polizei.