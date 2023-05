London: Auto fährt bei britischem Regierungssitz in Absperrgitter

Ein Auto ist am Donnerstag in das schwere Absperrgitter zur Downing Street am britischen Regierungssitz in London gefahren. Ein Mann sei wegen des Verdachts auf gefährliches Fahren und Sachbeschädigung festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Niemand sei verletzt worden. Premierminister Rishi Sunak hielt sich nach einem Bericht der BBC zum Zeitpunkt des Vorfalls um 16.20 Uhr (17.20 Uhr MESZ) in seinem Amtssitz in der Hausnummer 10 auf. Dann habe er das Anwesen zu einem geplanten Termin verlassen.