Nigeria : Auto fährt bei Karnevalsumzug in Menschenmenge – sieben Tote

In Nigeria ist ein Autofahrer bei einem Karnevalszug in eine Menschenmenge gerast. Mindestens sieben Menschen sind dabei ums Leben gekommen, 29 weitere wurden nach Behördenangaben bei dem Unglück am Dienstag in der Stadt Calabar im Südosten Nigerias verletzt, darunter auch fünf Kinder.