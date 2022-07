Grosseto (Italien) : Auto fährt in Gruppe von Radfahrern – vier Todesopfer, sechs Verletzte

Tragödie in der Toskana: Am Donnerstagnachmittag verlor der Fahrer eines Personenwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst in eine Gruppe von Radfahrern. Drei Radfahrer und der 90-jährige Autofahrer starben.

Mehrere Menschen sind bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Gruppe Radfahrer in der italienischen Toskana ums Leben gekommen. Drei Radfahrer und der Fahrer des Wagens seien gestorben, bestätigte die Polizei in Grosseto. Sechs Menschen wurden verletzt, davon einer schwer, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten.

Der Fahrer des Autos, laut iltirreno.it ein 82 Jahre alter Mann aus der Region, hatte laut Carabinieri am Vormittag auf der Provinzstraße SP 152 am nördlichen Stadtrand von Grosseto die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten, wo die Rennradfahrer unterwegs waren. Gemäß Zeugen hatte die vorderste Radfahrerin das Auto kommen sehen und schaffte es noch auszuweichen, doch die anderen Mitglieder der Gruppe hatten keine Chance mehr zu reagieren. «Ich bemerkte, wie der Panda von der Spur abkam und wich ihm aus. Dann hörte ich, wie es hinter mir knallte. Als ich zurückschaute, sah ich die Unfallszene», so Maura Naldini, die an der Spitze fuhr.