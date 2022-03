Trier : Auto fährt in Trierer Weiher – und versinkt

TRIER – Lebensbedrohliche Situation für einen 90-Jährigen: Der Mann fährt sein Auto in den Mattheiser Weiher im Süden Triers. Der Wagen droht zu sinken..

Gegen 13.30 Uhr erhielt die Feuerwehr mehrere Anrufe. Es sei zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Auto in den Mattheiser Weiher gestürzt sei. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 89-Jähriger rückwärts aus einem Parkplatz gefahren. Dabei geriet er gegen den Pkw eines 33 Jahre alten Mannes. Nach dem Zusammenstoß legte der 89-Jährige den Vorwärtsgang ein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchbrach ein Metallgeländer und geriet in einen Weiher. Das berichtet der Trierische Volksfreund.