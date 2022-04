Luxemburg : Auto fängt auf Parkplatz in Mersch Feuer

MERSCH – Ein Pkw ist am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz in einem Gewerbegebiet in Brand geraten.

Mobile Reporter

Auf einem Parkplatz im Mersch ist am Mittwochvormittag ein Pkw in Brand geraten. Die Ursache dafür ist noch nicht geklärt. Wie das CGDIS mitteilt, sei das Feuer rasch gelöscht worden, verletzt habe sich niemand. Gegen 13 Uhr wurde das Fahrzeugwrack, ein BMW X6, abgeschleppt.