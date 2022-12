Rheinland-Pfalz : Auto fängt während Fahrt an zu brennen

In Trier ist der Wagen eines 25-Jährigen während der Fahrt im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke in Brand geraten. Grund für das Feuer in der Nacht zu Mittwoch war vermutlich ein technischer Defekt im Bereich des Motors, wie die Polizei mitteilte. Gegen 1.55 Uhr war der Fahrer am Pacelliufer in Richtung Konz unterwegs.