Kreis Trier-Saarburg : Auto gerät auf B53 in den Gegenverkehr – Zwei Schwerverletzte

MEHRING – Im Kreis Trier-Saarburg hat sich ein schwerer Autounfall mit zwei Schwerverletzten ereignet. Ein Mann war mit seinem Wagen in die Gegenfahrbahn geraten.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 53 zwischen Pölich und Mehring (Kreis Trier-Saarburg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Schweich am Mittwoch mitteilte, war ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei zuerst seitlich gegen ein Wohnmobil und anschließend gegen ein weiteres Auto geprallt. Beide Pkw-Fahrer seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.