Sieben Verletzte : Auto in Menschengruppe geraten

LEBACH - Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Sonntag im saarländsichen Lebach gegen einen entgegenkommenden Wagen geraten und hat ihn in eine Menschengruppe geschoben.

Ein 70-jähriger Autofahrer hat im Saarland einen Unfall mit sieben Verletzten verursacht, unter ihnen ein Baby. Der Rentner rammte am Sonntag auf der Hauptstraße in Lebach einen entgegenkommenden Wagen und schob das Auto in eine Menschengruppe, wie die Polizei am Montag berichtete.