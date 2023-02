Vermisstenfall : Auto mit Frauenleiche in Weiher im Saarland gefunden

SAARBRÜCKEN – Am Samstag hat ein Angler ein Auto in einem Weiher in Saarbrücken entdeckt. Die Besitzerin wurde seit Dezember 2014 vermisst. 2016 war der Fall bei Aktenzeichen XY...ungelöst.

Der Fund eines Anglers könnte möglicherweise zur Lösung eines seit Jahren andauernden Vermisstenfalls beitragen: Der Mann hatte am Samstag in einem Weiher im Saarbrücker Stadtteil Rußhütte ein komplett unter Wasser liegendes Auto entdeckt, in dem Polizeitaucher eine weibliche Leiche fanden, berichtete ein Sprecher des saarländischen Landespolizeipräsidiums am Sonntag. Das Fahrzeug sei noch am Samstag geborgen und mittlerweile kriminaltechnisch untersucht worden.