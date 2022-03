La Louvière B : Auto rast bei Karnevalsfeier in Menschenmenge– mindestens 6 Tote

Tragödie bei einem Fastnachtsumzug – in Belgien ist ein Auto in eine Gruppe von Maskierten gerast. Beim Vorfall vom frühen Sonntagmorgen kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, darunter ein Kind.

In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück in dem Ort Strépy-Bracquegnies nahe der Stadt La Louvière kamen am Sonntagmorgen sechs Menschen ums Leben, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Bürgermeister berichtete. Zehn weitere wurden schwer und 27 leicht verletzt. «Es gibt keine Worte für das, was geschah. Es ist entsetzlich», zitiert rtl.be den Bürgermeister des Ortes, Jacques Gobert. Laut einem Augenzeugen lagen auf einer Länge von etwa 30 Metern mehr als 20 Menschen auf der Straße und dem Trottoir der Rue des Canadiens. Die belgische Gemeinde Strépy-Bracquegnies liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Brüssel und hat knapp 9000 Einwohner und Einwohnerinnen.