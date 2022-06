Berlin: Auto rast in Menschenmenge – «Situation vor Ort ist schrecklich»

In Berlin-Charlottenburg ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast. Die Polizei berichtet, dass es mindestens eine tote Person gibt und mehrere Verletzte.

1 / 4 Die Sanität ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Mittlerweile werden die Verletzten mit Helikoptern abtransportiert. AFP Der Unfall ereignete sich in der Nähe vom Breitscheidplatz. Twitter Die Feuerwehr und Sicherheitskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Twitter

In Berlin ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Angaben der deutschen Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Gedächtniskirche und dem Kurfürstendamm in der westlichen Innenstadt ereignet haben. Dabei soll mindestens eine Person ums Leben gekommen sein und mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Berliner Feuerwehr schreibt.

An der Gedächtniskirche, fast am gleichen Ort wo sich der Unfall vom Mittwoch ereignet hat, war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

Wie ein Augenzeuge vor Ort auf Twitter berichtet, soll das Fahrzeug gezielt in die Menschenmenge gefahren sein. Mittlerweile seien auch mehrere Helikopter vor Ort, um die verletzten Personen abzuholen und in Krankenhäuser zu bringen. «Die Situation vor Ort ist schrecklich. Es liegen überall Menschen auf der Straße», so der Augenzeuge.