Saarland : Auto überrollt auf Parkplatz liegenden Mann

Der Mann wurde nach Angaben der Polizei nur leicht an den Beinen verletzt.

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen über einen auf einem Parkplatz liegenden Mann gefahren. Der betrunkene 57-Jährige hatte sich anscheinend zum Schlafen auf den Parkplatz in Saarlouis gelegt, wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte.

Der Mann sei dunkel bekleidet und der Parkplatz schwach beleuchtet gewesen. Die Fahrerin habe den 57-Jährigen am Samstagabend anscheinend übersehen, hieß es weiter. Der Mann sei leicht an den Beinen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen die Frau werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.