Police Grand-Ducale : Auto überschlägt sich bei Unfall in Sassenheim

SASSENHEIM – Mit leichten Verletzungen ist ein Autofahrer bei einem Unfall am späten Dienstagabend davon gekommen. Ein weiterer Unfallbeteiligter blieb unverletzt.

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch in Sassenheim die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt, habe sich der Fahrer gegen 23 Uhr bei der Rue d'Esch mit seinem Wagen überschlagen, nachdem er mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen war – der Wagen sei auf dem Dach liegend stehen geblieben.