Luxemburg : Auto überschlägt sich – Fahrer wird schwer verletzt

VIANDEN/BETTEL – Am frühen Sonntagabend hat ein Autofahrer auf der N10 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und hat sich infolge dessen überschlagen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt.

Während des Rettungseinsatzes musste die N10 in beide Richtungen gesperrt werden.

Am Sonntag, gegen 17 Uhr hat ein Autofahrer auf der N10, kurz nach der Ausfahrt Vianden in Richtung Bettel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend überschlug sich der Wagen samt dem Insassen. Das haben die großherzoglichen Polizeibeamten am Montagmorgen mitgeteilt. Demnach hat der Mann infolge des Vorfalls starke Verletzungen davongetragen.