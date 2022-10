Rheinland-Pfalz : Auto überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Am heutigen Sonntagmorgen soll eine junge Fahrerin aus dem Kreis Merzig-Wadern in Richtung Trier unterwegs gewesen, als sie bei Kehrig von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Schutzplanke zusammengeprallt war: Das hat die rheinland-pfälzische Polizei am Nachmittag mitgeteilt.