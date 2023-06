Luxemburg: Auto überschlägt sich nach Kollision

Gegen 16.25 Uhr am gestrigen Nachmittag hat ein Autofahrer in Hesperingen zwei parkende Fahrzeuge gerammt. Aus bislang ungeklärten Gründen ist der Fahrer, der in Richtung Itzig unterwegs war mit den beiden in der Rue d'Itzig abgestellten Fahrzeugen kollidiert, woraufhin sich sein Wagen überschlug.