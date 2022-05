Saar-Autobahn : Auffahrt Frisingen öffnet nach 18 Jahren «schon» kommende Woche

FRISINGEN – Luxemburgs Never Ending Story an der A13 Richtung Saarland scheint nun doch zu Ende zu gehen. Nächste Woche sollen die Arbeiten an der Auffahrt abgeschlossen werden.

Vincent Lescaut

Die Geisterauffahrt bei Frisingen wird offenbar «schon» – mit rund 18 Jahren Verspätung – nächste Woche in Betrieb genommen. Wie Eldoradio vom Ministerium für Mobilität erfahren hat, sollen die Arbeiten an der zuvor verwahrlosten Auffahrt «bis Anfang nächster Woche abgeschlossen sein, so dass die Auffahrt für den Verkehr freigegeben werden kann.»

Die Saarautobahn gibt es zwar bereits seit 2004, doch hatte ein langer Rechtsstreit zwischen dem Staat Luxemburg und dem Landwirt, dem das Stück Land bei der Zufahrt gehörte, die Inbetriebnahme der Frisinger Auffahrt enorm verzögert. Im Dezember 2021 wurde gerichtlich entschieden, dass der Staat rechtmäßiger Eigentümer ist. Die ungenutzt in die Jahre gekommene Auffahrt wird seitdem saniert.